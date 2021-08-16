شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعبا سبب وصول العلاقة بين إيهاب جلال والإسماعيلى لطريق مسدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب 13 لاعباً بفريق الإسماعيلى فى وصول العلاقة بين إيهاب جلال المدير الفنى للفريق ومجلس إدارة الدراويش لطريق مسدود، لتصبح أيام المدرب معدودة فى الإسماعيلية، ومنح جلال مسئولى ناديه مهلة أخيرة للموافقة على طلباته لتمديد تعاقده قبل مناقشة العرض الذى تلقاه من مسئولى بيراميدز لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب النادى السماوى فى الحصول على خدمات جلال لقيادة بيراميدز فنياً بالموسم الجديد فى ظل عدم القناعة بمسيرة اليونانى جونيس المدير الفنى الحالى للفريق الذى تولى المسئولية منذ فترة قليلة.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق رفضه الموافقة على تمديد تعاقده مع الدراويش، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى قبل وضع إدارة النادى لميزانية للصفقات المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب جلال فى تكوين فريق قوى يعيد هيبة الدراويش بالموسم الجديد مشترطاً تلبية كل رغباته فى الصفقات الجديدة وأيضاً قائمة الراحلين عن القلعة الصفراء ما تسبب فى توقف المفاوضات بين الطرفين.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى فى تصريحات تليفزيوينة منذ ساعات قليلة أن إيهاب جلال متواجد في النادي ونحن نشعر كجهاز فني بالارتياح في النادي لأنه بيتنا، ولكن لدينا بعض الأمور تحتاج للحل وننتظر اتضاح الرؤية بشأن الصفقات وحل أزمة نادي النجوم، لاسيما أن النادي مهدد بوقف قيده في الانتقالات المقبلة.

وأضاف، عقد نادي الإسماعيلي ينفطر والإدارة لا تحرك ساكنا، ومطالبنا من الادارة بسيطة وكل ما نحتاجه تجديد تعاقد اللاعبين الحاليين والتعاقد مع 4 صفقات جديدة، مشيرا إلى أن إيهاب جلال لديه عرضين وليس عرض واحد ولكنه لن يتاجر بنادي الإسماعيلي.

ونستعرض أبرز اللاعبين المهددين بالرحيل عن الاسماعيلى بالموسم الجديد وتسببوا فى اشتعال نيران الأزمة بين الادارة وإيهاب جلال..

لاعبون انتهت عقودهم ووقعوا لأندية أخرى

1_ التونسى فخر الدين بن يوسف وقع لبيراميدز

2_ الأنجولى أرى بابل وقع للاتحاد السكندرى

3_ محمد هاشم وقع للاتحاد السكندرى

4_ نادر رمضان وقع للاتحاد السكندرى

لاعبون تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الجارى

1_ حسين السيد مارسيلو من الطلائع

2_ محمد حسن من سيراميكا

3_ عبد الله جمعة من حرس الحدود

4_ مصطفى الزنارى من طلائع الجيش

5_أحمد العش من الاهلى

6_ زياد طارق من الاهلى

لاعبون تنتهى عقودهم نهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير

1_ عماد حمدى

2_ شكرى نجيب

3_ محمد صادق