شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنح الحكام الجدد فرصة الظهور فى الدوري باستثناء الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة الحكام، على الدفع ببعض الوجوه الجديدة فى مباريات الدورى خلال الفترة الحالية فى المباريات غير الحاسمة من أجل تجهيز عدد من الحكام للموسم المقبل .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه يتم الدفع ببعض الأسماء الجديدة للحكام فى مباريات الدورى غير المؤثرة لإكساب الحكام مزيداً من الخبرة فى التواجد لإدارة مباريات الممتاز، بعد حسم أكثر من فريق موقفه بالبقاء فى الدورى وتحديد الفرق الأربعة المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا وهما الأهلى والزمالك وأيضا مشاركة المصرى وبيراميدز فى الكونفدرالية.

وأضاف مسؤولو اتحاد الكرة أن مباريات الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام دوليين بسبب استمرار المنافسة بين الفريقين على حسم لقب الدورى، ونفس الأمر للفرق التى تنافس للهروب من شبح الهبوط .

من ناحية أخرى، طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة كل نادٍ بالدورى الممتاز بسداد 600 ألف جنيه للحكام فى الموسم الجديد 2021 - 2022، على أن يتم سداد 300 ألف جنيه مع إرسال قائمة اللاعبين الأولية إلى اتحاد الكرة، بينما تسدد 300 ألف جنيه أخرى مع فترة القيد الثانية.