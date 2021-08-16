صلاح يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

فرض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول نفسه بقوة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي خلال فوزه فريقه علي نورويتش سيتي.



وفاز ليفربول على نورويتش في ملعب الأخير بثلاثية دون رد، صنع محمد صلاح الهدفين الأول والثاني فيها وسجل الثالث بنفسه، ليكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية للمسابقة في 5 مواسم متتالية.

واختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" محمد صلاح ليكون ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

الدفاع: جافيت تانجانجا (توتنهام)، فيرجيل فان دايك (ليفربول) تريفوه تشالوباه (تشيلسي).

الوسط: هيونج مين سون (توتنهام)، بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، ماركوس ألونسو (تشيلسي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، ريتشارليسون (إيفرتون).

ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف بعد الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بفضل الخماسية التي أحرزها الفريق في ليدز يونايتد بقيادة البرتغالي برونو فرنانديز والفرنسي بول بوجبا.

بينما يتصدر برونو فرنانديز جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الهاتريك الذي أحرزه في المباراة نفسها، ويتصدر بوجبا ترتيب صناع الأهداف بعدما صنع 4 أهداف في فوزه فريقه الساحق على ليدز.

يذكر أنه لم يظهر أي لاعب من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في التشكيل المثالي للجولة الأولى، بعد هزيمة الفريق أمام توتنهام بهدف دون رد، أحرزه الكوري الجنوبي هيونج مين سون.