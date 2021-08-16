بعد تسجيل أبو مكة الهدف الثالث في مرمى «نوريتش» .. «وكيل محمد صلاح» : أتمنى أن يشاهدوا

الشارقة - اميمة ياسر -

عقب الفوز على فريق نوريتش، وبعد لحظات من هدف النجم المصري، ترك وكيل محمد صلاح "تغريدة غامضة" على حسابه في موقع تويتر.

ونشر وكيل محمد صلاح، رامي عباس عيسى، رسالة غامضة على تويتر بعد المباراة الافتتاحية القوية لليفربول في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وكتب رامي عيسى، بعد لحظات من تسجيل صلاح، البالغ من العمر 30 عاما، للهدف الثالث في الدقيقة 75، قال فيها ببساطة: "أتمنى أن يشاهدوا".

غير أنه لم يذكر أي شيء آخر كما لم يكشف عمن المقصود بهذه التغريدة الغامضة.

وكان محمد صلاح، الذي يبدأ موسمه الخامس مع الريدز، قدم تمريرات حاسمة وهدف في الفوز على نوريتش، الصاعد حديثا للبريميرليغ، 3-0.

وبهدفه هذا، وصل محمد صلاح إلى 126 هدفا مع فريق ليفربول، لا تزال هناك تكهنات حول مستقبله في النادي، مع العلم أن لديه عامين متبقيين على عقده المقدر وبراتبه الأسبوعي البالغ 200 ألف جنيه إسترليني، لكن لم يكن هناك "اتصال" من ليفربول بشأن صفقة جديدة.