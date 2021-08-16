بطولة إسبانيا: كومان لا يزال يتمنى تواجد ميسي

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برشلونة: أقرّ المدرّب الهولندي رونالد كومان أنّه لا يزال يفضّل "تواجد ليونيل ميسي" في تشكيلة برشلونة الإسباني، بعد عشرة أيّام من رحيله الصادم إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وخاض برشلونة مباراته الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، متغلّبًا على ضيفه ريال سوسييداد 4-2.

ويغيب الأرجنتيني، أفضل لاعب في العالم ست مرات، عن برشلونة بعدما أمضى نحو 20 سنة في صفوفه منذ قدومه بعمر الثالثة عشرة إلى الفريق الكاتالوني.

انتهت رحلته بسبب سقف الرواتب الذي حال دون تجديد عقده، تجنّباً لتهديد ميزانية النادي بحسب ما أفاد رئيس جوان لابورتا.

قال كومان "لو كان بمقدوري الإختيار، لا زلت أودّ الإحتفاظ بليو ميسي في فريقي".

تابع عن اللّاعب البالغ 34 عامًا "لم نعد نملك اللّاعب القادر على تقرير مصير المباريات بمفرده. الآن سيصبح المجهود جماعيًّا".

وانتقل ميسي الذي حقّق مسيرة زاخرة مع برشلونة إلى سان جرمان، أحد الأندية القليلة القادرة على تحمّل راتبه الخيالي.

الجماهير حاضرة

وأشاد كومان بالجماهير البالغ عددها 20 ألف متفرّج على ملعب كامب نو، والتي سمح بعودتها للمرة الأولى منذ تفشّي فيروس كورونا قبل 18 شهرًا.

أضاف كومان "منذ البداية، وقف مشجّعونا معنا وكانوا وراء الفريق. هذا الأمر يصنع فارقًا كبيرًا".

أردف المدرّب السابق للمنتخب الهولندي "الأمر مختلف تمامًا إذا أردنا المقارنة مع مباراة من الموسم الماضي... وكما قلت من قبل، فإنّ صورة الفريق هي الأهم"

جيرار بيكيه

وتقدّم برشلونة 3-صفر بأهداف المدافع جيرار بيكيه وثنائيّة المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، لكن الفريق الباسكي انتفض في آخر عشر دقائق مقلّصًا الفارق إلى 2-3، قبل أن يقضي سيرجي روبرتو على آماله في الوقت القاتل.

قال بيكيه صاحب هدف الإفتتاح من كرة رأسيّة "يتأقلم اللّاعبون الجدد بشكل جيّد والجماهير تقف معنا، يرغبون بمشاهدة كرة القدم. عرفنا أنّ ردّة فعلهم ستكون إيجابيّة".

أضاف اللّاعب المخضرم "نعرف ما يمثّله ليو (ميسي)، لكن الأمور تسير ويجب أن نتابع".

تابع بيكيه "سنكون منافسين وسنقاتل على الألقاب حتّى الرمق الأخير. سنفتقد موهبته، لكن أثبتنا قدرتنا على اللّعب سويًّا وقدرتنا على تسجيل الأهداف واللّعب جيّدًا في الخط الخلفي. أعتقد أنّ هذا الموسم بمقدورنا الإستمتاع".

وتطرّق بيكيه إلى التقارير حول تخفيض راتبه، في ظلّ الأزمة التي يمرّ فيها الفريق الكاتالوني "أحيانًا لا نشرح كثيرًا ويحصل بعض اللّغط. لقد اتصلت بجميع القادة (سيرجي روبرتو، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس)، واتّفقنا أن نكون على موجة واحدة في ما يتعلّق بحاجات النادي".

أضاف اللّاعب البالغ 34 عامًا "سيقومون بذلك قريبًا. قمت بذلك أوّلًا لأسباب متعلّقة بالتوقيت، لكنّنا سويًّا في هذا الإطار. كان هناك حاجة ماسّة للتوقيع مع لاعبين جدد. الجميع أراد المساهمة والمساعدة".

وفي ظلّ غياب ميسي وتعافي الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، دفع كومان بتشكيلة ضمّت الوافد الجديد مواطنه المهاجم ممفيس ديباي بالإضافة إلى المدافع الشاب إريك غارسيا (20 عامًا) العائد من مانشستر سيتي الإنكليزي والذي أحرز فضيّة الألعاب الأولمبيّة الأخيرة في طوكيو وراء البرازيل.

كما شارك للمرّة الأولى مع برشلونة لاعب الوسط الشاب نيكو والظهير البرازيلي إيمرسون رويال الذي كان معارًا لريال بيتيس.