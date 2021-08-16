دورة مونتريال: الإيطالية جورجي تُحرِز اللقب على حساب بليشكوفا

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مونتريال: تُوّجت الإيطالية كاميلا جورجي بطلة لدورة مونتريال الكندية، إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب "دبليو تي أيه"، بفوزها على التشيكيّة كارولينا بليشكوفا المصنّفة رابعة 6-3 و7-5 في المباراة النهائية.

وفشلت بليشكوفا بالتالي بالثأر من منافساتها المصنّفة 71 عالميًّا التي تغلّبت عليها أيضًا في الدور ثمن النهائي من مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الشهر الماضي.

كما أنّ الايطاليّة منعت بليشكوفا من إحراز أوّل لقب لها منذ مطلع العام الحالي، علمًا بأنّه ثالث نهائي تخسره التشيكيّة بعد بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في تموز/ يوليو الماضي أمام الأستراليّة آشلي بارتي، كما في نهائي دورة روما أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

واللّقب هو الثالث لجورجي في مسيرتها الإحترافية.