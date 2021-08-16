شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة البطولة الأفريقية للأبطال كئوس اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاثنين، قرعة منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكئوس لكرة اليد المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بمشاركة فريق الأهلى من مصر.

وتضم قائمة الأندية المشاركة في البطولة كلاً من: رد ستار الإيفوارى والأهلى المصرى وأس أف أ السنغالي وفاب الكاميرونى وإنتر كلوب الأنجولي ووداد سمارة المغربى وريما النيجيرى وجى أس كى الكونغولى.

وتغادر بعثة فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس.

فيما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناء إلى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، لتقام يوم 10 سبتمبر.

يتواجد حاليا فريق الأهلى فى معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية يتخلله مباريات ودية استعدادا للبطولة الأفريقية.