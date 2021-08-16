شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان جاهز للمشاركة فى مباراة الأهلي والطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، فى مران الفريق المقرر له مساء اليوم، الاثنين، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التى تعرض لها وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية.

وخاض وليد سليمان برنامجا تأهيليا طوال الأسابيع الماضية حتى تماثل للشفاء وأصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الأهلي اليوم مرانه الوحيد والأخير استعداداً لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، فى الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري والتى ستقام بإستاد الجيش بالسويس.

من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقى استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.