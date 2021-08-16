شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان جاهز للمشاركة فى مباراة الأهلي والطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، فى مران الفريق المقرر له مساء اليوم، الاثنين، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التى تعرض لها وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية.
وخاض وليد سليمان برنامجا تأهيليا طوال الأسابيع الماضية حتى تماثل للشفاء وأصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل كامل.
ويخوض الأهلي اليوم مرانه الوحيد والأخير استعداداً لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، فى الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري والتى ستقام بإستاد الجيش بالسويس.
من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقى استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.
وضمت قائمة الأهلى 33 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.
كما شهدت القائمة تواجد كل اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية بما فيهم اللاعبين المرشحين عن الأهلي في الصيف الحالي مثل مروان محسن ووالتر بواليا وغيرهم من اللاعبين.