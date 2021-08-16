شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمزة المثلوثى "الدينامو الجديد" فى الجبهة اليمنى بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، دينامو القلعة البيضاء فى الجبهة اليمنى فى ظل المستوى الذى يظهر عليه مع الفريق الأبيض، حتى توج بلقب رجل مباراة القلعة البيضاء، أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت، ضمن لقاءات بطولة الدورى، التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة، بهدفين دون رد.

وساهم المثلوثى فى تحقيق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما على نظيره الإسماعيلى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 70 فى صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة الـ 34 فى المركز الـ 12 بالدورى.

وشارك حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 21 مباراة في 3 بطولات مختلفة هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ونجح في صناعة هدف وحيد لزملائه ولم يسجل أهداف

كما شارك حمزة المثلوثى مع الصفاقسى بشكل عام فى 99 مباراة منذ موسم 2017 أحرز 7 أهداف وصنع 15 هدفا، كما لعب مع نادى البنرزتى قبل انتقاله للصفاقسى فى 128 مباراة أحرز 3 أهداف وصنع 5.

لعب حمزة المثلوثى مع الصفاقسى هذا الموسم 14 مباراة فى الدورى التونسى، أحرز هدفين وصنع 3 كما شارك فى مباراتين فقط بالكونفيدرالية

أما مع المنتخب شارك المثلوثى فى 29 مباراة دولية، وكانت بدايته الدولية فى 15 مارس 2014.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب حمزة المثلوثى فى الصور التالية :



حمزة المثلوثى



حمزة المثلوثى 3



حمزة المثلوثى و عائلته



حمزة المثلو ثى 2