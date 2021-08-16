شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعلن شكوى رئيس دجلة للجبلاية ومركز التسوية والتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن ناديه بصدد تقديم شكوى لاتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومركز التسوية والتحكيم ضد ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة ، وقال بكرى سليم فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك اف مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لا أجد مبرراً للإتهامات الشنيعة التى ساقها رئيس نادى وادى دجلة ضد فريقنا ، العلاقة بينا وبينه عادية وليست فيها اى ضغائن".

وأكمل بكرى سليم :" لن نصمت تجاه الاتهامات التى تحدث عنها ماجد سامى فرغم انه لم يذكر اسم المقاصة بوضوح ولكننا نعلم انه يقصدنا ، ونسأله من أين جئت بهذه الاتهامات، المقاصة اطمئن للبقاء فى الدوري وبدأ فى إراحة لاعبيه وتجربة أخرين للحكم على مستواهم قبل الموسم الجديد ، هل تعلم أن حارس مرمانا مصاب أم لا، هذه أمور لماذا تتحدث عنها وانت لاتعلم شيئاًَ ، الكل شاهد مباراة المقاصة والانتاج وشاهد كيف ضاعت منا ركلة جزاء وكيف سارت المباراة".

ويضيف بكرى سليم:" تلقيت اتصالا من ال هويدى بخصوص هذه التغريدة وقررنا اللجوء لإتحاد الكرة وتقديم شكوى ولدينا جلسة مع الوزير اليوم سوف نحدثه فى نفس الشأن أيضاً وسنتقدم لمركز التسوية والتحكيم ضد رئيس دجلة لإتخاذ عقوبات مشددة ضده".

وعن مستحقات لاعبى المقاصة المتأخرة قال بكرى سليم:" نبذل قصارى جهدنا لحل الازمة وتسديد المستحقات بأسرع وقت للاعبين".

وفى وقت سابق كشف المهندس ماجد سامي، مؤسس نادي وادي دجله ومالكه السابق، عن واقعة «تفويت» في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.

وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «نادي مصري مفلس ماديا يلعب في الدوري الممتاز ومتوقف عن سداد مستحقات لاعبيه من العام الماضي للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي للاعتذار عن الاستمرار في تدريب الفريق كما اضطر لاعبيه لشكوى ناديهم جماعياً للاتحاد الأسبوع الماضي، خسر هذا الأسبوع مباراته ضد أحد الفرق المصارعة على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي علما بأن الحارس الأساسي تواجد على دكة البدلاء أي أنه لم يكن موقوفا أو مصابا».

وأضاف :«نفس هذا النادي سيلاقي في الأسبوعين القادمين ناديين أخرين من المنافسين على البقاء وتستطيع بكل سهولة التكهن بنتيجة هاتين المبارتين».



