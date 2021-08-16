شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يجمع التقارير الطبية لرمضان صبحى وشريف وفاروق لحسم مصيرهم فى المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر على التقارير الطبية الخاصة بجميع لاعبى الفراعنة المصابين فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رمضان صبحى ومحمد فاروق لاعبا بيراميدز ومحمد شريف وحسين الشحات لاعبا الأهلى، لمناقشتها وحسم مصيرهم من لحاق المعسكر المقبل من عدمه.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا لمواجهة أنجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي) .

وعقد الجهاز الفني أمس اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .