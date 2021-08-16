شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مثيرة بين المصرى البورسعيدى وسموحة الليلة فى الإسكندرية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى المصرى البورسعيدى نظيره سموحة في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سموحة على الطلائع بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وأكد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة إستمرار قطار الانتصارات لإنهاء المسابقة بشكل يليق بالموسم الرائع الذى يعيشه الفريق ودفعه لإستعادة الظهور الافريقى بالمشاركة في الكونفدرالية بالموسم الجديد.

في المقابل طالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بإستمرار نغمة الانتصارات رغم ضياع فرصة المشاركة الافريقية .