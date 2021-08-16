مواجهات لحجازي ومصطفى محمد.. تعرف على أبرز مباريات الاثنين بالمواعيد والقنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقام العديد من المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، فيما تستمر المنافسة في بطولة دوري we المصري، على مراكز الهبوط والبقاء في جدول الترتيب.

ويخوض مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، مع فريقه أول مباراة في الموسم الجديد في منافسات الدوري التركي أمام جيرسون سبور.

ويظهر النجم أحمد حجازي مع فريقه اتحاد جده في مواجهة الرائد في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الاثنين:

دوري WE المصري

7 مساءً.. الجونة وبيراميدز.. اون تايم سبورتس1

7 مساءً.. أسوان والمقاولون العرب.. اون تايم سبورتس3

9 مساءً.. المصري وسموحة.. اون تايم سبورتس2

الدوري التركي

8:45 مساءً. جيرسون سبور وجالاتا سراي.

الدوري السعودي

7:50 مساءً.. الاتحاد والرائد.