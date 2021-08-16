شاهد.. انطلاق دوري حزب مستقبل وطن بمصر لكرة القدم بإمبابة تحت شعار "أنت البطل"

انطلقت أمس فعاليات دوري حزب مستقبل وطن بمصر لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث بأمانة قسم إمبابة بمصر، تحت شعار «أنت البطل ».

ونظمت أمانة إمبابة بمصر حفل اإفتتاح الدوري بملعب مدينة العمال بإمبابة وبدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم ثم السلام الجمهورى وأعقب ذلك أنشطة الحفل من عروض التنورة وأغانى وطنية وفنية شهدت تفاعلا كبيرا من جمهور الحضور.

وألقى سيد درويش أمين قسم إمبابة بمصر كلمة الافتتاح رحب فيها بالحضورن مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يدعم الشباب دائمًا، لأنهم مستقبل مصر وقوتها، كما يحظى الشباب باهتمام القيادة السياسية، متمنياً أن يكون الفريق الفائز على مستوى الجمهورية من إمبابة هذا العام.

واستكمل أن البطولة تأتى استكمالًا لرؤية الحزب التى يتبناها بأهمية دور الشباب، باعتبارهم قادة المستقبل فلهم منا التحية والتقدير لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً.

وقال درويش، إن الدورى يأتى فى إطار السياسة التي ينتهجها الحزب بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة المتنوعة للمواطنين، للتخفيف والترفية عن الشباب، سواء كانت أنشطة "اجتماعية، ثقافية، رياضية، خدمية"، مضيفًا أن التركيز على فئة الشباب بإعتبارهم العمود الفقرى للمجتمع.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، ويتكون الفريق من 5 لاعبين منهم حارس المرمى بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري.

وبدأت مباريات الافتتاح اليوم بين فريقي الجزيرة والنصر وأدار المباراة الحكم محمد سعيد شيكا وانتهت بفوز فريق الجزيرة على فريق / النصر بركلات الجزاء الترجيحية، ثم مباراة طابا و المرحوم سعيد رمضان والتى انتهت بفوز فريق طابا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

جاء ذلك بحضور سيد درويش أمين حزب مستقبل وطن بإمبابة بمصر وسعيد رمضان وعيد برنابة الأمناء المساعدين والنائب وليد المليجى عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة وأحمد درويش أمين قطاع الأعمال ومحمد الصفطاوى أمين الشباب بأمانة إمبابة وأشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة وأمناء الأمانات والوحدات القاعدية بأمانة إمبابة.