كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الدوري السعودي 2021-2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصبحنا على مشارف الجولة الثانية من الدوري السعودي 2022، وذلك بعد جولة أولى كانت مثيرة وشهدت العديد من المفاجآت.



كانت المفاجأة الأولى في المباراة الافتتاحية، حيث خسر الاتحاد الذي كان منافسا على اللقب الموسم الماضي من نادي الفيحاء، ومباشرةً في المباراة الثانية فاز أبها على الشباب المنافس الآخر على لقب الموسم المنصرم.

حقق النصر بداية قوية للدوري السعودي هذا الموسم، حيث فاز على ضمك بـ4 أهداف لهدف، وأفلت الهلال من فخ التعادل أمام الطائي، ووقع الأهلي في الفخ أمام الفيصلي.

كانت مباريات الدوري السعودي تذاع على القنوات الرياضية السعودية في المواسم الأخيرة، لكن الحقوق انتقلت هذا الموسم إلى قنوات SSC الجديدة.

هذه المجموعة هي نتاج عمل بين شركة الرياضة السعودية وMBC، ويمكنك من خلالها مشاهدة المباريات مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في المشاهدة بتقنية HD، فعليك حيازة جهاز GOBX.

ولمشاهدة الدوري السعودي عبر الإنترنت، ستجده بتقنية SD مجانًا على خدمة شاهد، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك في شاهد VIP.