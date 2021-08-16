دورة تورونتو: مدفيديف يهيمن على أوبيلكا ويحرز اللقب

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تورونتو: أحبط الروسي دانيال مدفيديف إرسالات الأميركي العملاق راين أوبيلكا وتغلّب عليه 6-4 و6-3، ليتوّج بلقب دورة تورونتو خامسة دورات الماسترز ألف نقطة في كرة المضرب.

واحتاج المصنّف ثانيًا عالميًّا إلى 87 دقيقة فقط لحسم مواجهته مع اللّاعب البالغ طوله 2.11 م والذي اكتفى بثمانية إرسالات ساحقة.

كسر مدفيديف إرسال خصمه ثلاث مرّات وأنقذ أربع كرات لكسر إرساله، فيما ارتكب خصمه 34 خطأ مباشرًا في المباراة.

وأصبح مدفيديف أوّل روسي يحرز لقب دورة في كندا منذ مارات سافين قبل 21 عامًا.

وكان الروسي يخوض خامس نهائي له في دورات الماسترز ألف نقطة.

قال بعد فوزه "عندما بدأتُ (ممارسة كرة المضرب) لم أكن أحلم في بلوغ نهائي الماسترز. لقد خضت حتى الآن خمس مباريات وتوّجت أربع مرات أنا سعيد".

تابع "أريد تحقيق المزيد، أريد أن ألعب أفضل".