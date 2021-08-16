شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه المغرب وديا للمرة الثانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، اليوم الاثنين مباراة ودية ثانية أمام منتخب المغرب استعدادا للمشاركة فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، على أن تعود البعثة للقاهرة عقب المباراة.

وخسر منتخب مصر لكرة الصالات 3 / 0 أمام منتخب المغرب في المباراة الودية الأولى التى أقيمت بين الفريقين السبت الماضى، ضمن برنامج المنتخبين لبطولة كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا والمقرر انطلاقها يوم 12 سبتمبر المقبل.

وتضم بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات 18 لاعبا، هم جمال عبد الناصر ومحمود شوبيروأحمد فكرى ومصطفي عيد وعبده الأشول وعصام علاء وعلى رمضان ومحمد سعيد وطارق شولا وخالد مارادونا ومحمد منصور وكوكي وعلاء دونجا وتريكة وخالد يسري وبليه وعبد الرحمن بودي وصلاح لاحا.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الوطني لكرة الصالات من تامر إسماعيل مدير المنتخب ، وجهاد عرفه مدير فني وسامح صالح مدرب عام و ياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى وعباس حسنين علاج طبيعي ومحمود الرفاعي طبيب وعمرو سلمان إدارى وأحمد حسن عامل مهمات .