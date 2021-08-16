شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستضيف المقاولون اليوم فى لقاء "الفائز مولود والخاسر مفقود" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق أسوان نظيره المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت بافتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 52 هدفاً

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

وطالب أحمد بيبو المدير الفني لأسوان لاعبيه بالتمسك بالامل الأخير للنجاة من الهبوط وحصد نقاط مباراة الليلة وتلافى الأخطاء الدفاعية واستغلال أنصاف الفرص لتقديم لقاء قوى يعزز فرص نجاة زهرة الجنوب من العودة للقسم الثانى .

في المقابل شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه أن مباراة أسوان لاتقبل القسمة على اثنين لمواصلة خطة الابتعاد عن مراكز القاع في الأمتار الأخيرة للمسابقة.