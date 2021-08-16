تعرف على موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة في الجولة الواحدة والثلاثين بـ الدوري المصري الممتاز، المؤجلة من يوم 16 أغسطس 2021.

يحل النادي الاهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره طلائع الجيش على ملعب السويس الجديد، في لقاء مرتقب وحاسم، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

عاد الاهلي إلى سكة الانتصارات من جديد في الجولة الماضية من بوابة انبي، بعد تعادله المخيب أمام الاسماعيلي في الـ 29، والذي كان سببًا في فقدانه صدارة الترتيب لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز 20 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 63 هدفًا، واهتزت شباكه 23 مرة.

وسيسعى الاهلي إلى تحقيق الانتصار على طلائع الجيش، على أمل أن يتعثر الزمالك سواء بالتعادل أو الخسارة أمام وادي دجلة، في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت، من أجل العودة إلى الصدارة من جديد قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

في المقابل، يتطلع فريق طلائع الجيش إلى إحداث المفاجأة بتحقيق فوزه التاريخي الأول على الاهلي، ولكن على ما يبدو أن مهمته لن تكون سهلة، خاصة وأنه لم يعرف طعم الانتصار في الدوري المصري منذ جولتين، فبعد تعادله مع بيراميدز في الجولة 29، خسر أمام سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الماضية.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن بجدول الترتيب، ويمتلك في جعبته 38 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 8، وتلقي 12 هزيمة، وسجل 40 هدفًا، ودخل مرماه 36.

الجدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول من الموسم الجاري بين الاهلي وطلائع الجيش، انتهت بفوز رجال بيتسو موسيماني بهدفين مقابل هدف واحد، في الدقيقة الأخيرة بفضل جونيور أجايي.

وبشكلٍ عام، لم يعرف الاهلي طعم الخسارة عندما يواجه طلائع الجيش في الدوري المصري، حيث تقابلا 28 مرة، فاز الشياطين الحمر في 23 مناسبة، بينما سيطر التعادل على 5 لقاءات.

متى موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري، يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11861 أفقي، بمعدل ترميز 27500.