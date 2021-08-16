شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير مدافع المقاولون يرتدى ثوب الهدافين للموسم الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد سمير مدافع المقاولون العرب، تألقه مع فريق ذئاب الجبل للموسم الثالث على التوالى، بعدما رفع رصيده من الأهداف خلال الموسم الجارى إلى 4 أهداف، جميعها كانت مؤثرة خلال مسيرة المقاولون العرب بالدورى.

وشارك محمد سمير في 28 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، بينما شارك خلال الموسم الماضى في 32 مباراة وسجل خلالهم 5 أهداف، فيما كان محمد سمير قد شارك خلال الموسم قبل الماضى في 35 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

وبدأ محمد سمير مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، قبل أن ينتقل إلى سموحة في موسم 2010/2011، ثم التحق بنادى الاتحاد السكندرى، قبل أن يستقر في المقاولون العرب منذ موسم 2015/2016.

وشارك محمد سمير في 266 مباراة بالدورى العام في مختلف الفرق التى لعب معها، سجل خلالهم 21 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى، كما يجيد اللاعب المخضرم تنفيذ الركلات الثابتة ببراعة.

واستعاد المقاولون العرب طريق الانتصارات بعد الفوز الثمين الذى حققه على حساب الجونة، في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 بالدورى وانتهى بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد تتلقى 4 هزائم متتالية بدأت بالخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلى وبيراميدز والمصرى، وهو ما جعل الفريق في موقف حرج بجدول المسابقة قبل أن ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من الجونة.

ويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل من 30 جولة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقوا الهزيمة في 14 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 هدفاً آخر.