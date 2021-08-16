شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الأهلى.. ويتوجه للسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته اليوم لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه بجهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش ب جهود الثنائى عمرو مرعى ومحمد ناصف لاعبا الفريق فى مواجهة الاهلى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب الثنائى فى مباراة سموحة الاخيرة بسبب الحصول على الانذار الثالث بالنسبة لمرعى والطرد بالنسبة لمحمد ناصف فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

وأغلق جهاز الطلائع صفحة مباراة سموحة التى خسرها الفريق برباعية مقابل هدفين بالجولة الاخيرة للمسابقة ، حيث عاتب بسيونى على لاعبيه على الاخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق أربعة أهداف بجانب إهدار فرص سهلة أضاعت المباراة من بين أيديهم، و طالب عبد الحميد بسيونى لاعبيه بالعودة لقطار الفوز لاسيما في ظل حالة الإحباط التي سيطرت الفريق بفقدان فرصة الظهور الافريقى بالكونفدرالية

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

واستحق فريق طلائع الجيش لقب الحصان الأسود في الموسم الجاري، بعدما قدم أداءً غير متوقع رغم البداية المتعثرة وحالة عدم الاستقرار الفني إلا أنه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني نجح في تخطي جميع الأزمات ليتحول إلى فريق أخر ينافس على المراكز المتقدمة بجدول الدوري.