شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم خطة مواجهة وادى دجلة ويحذر من صراع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادى الزمالك، خطة المواجهة الصعبة أمام وادى دجلة، والمقرر لها غدًا الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيضع الديك الفرنسي في تدريب اليوم الخطة والطريقة التي سيعتمد عليها في مواجهة غزلان دجلة، في اللقاء الصعبة على الفريقين حيث يبحث الفارس الأبيض عن الفوز والاستمرار في تصدر الدورى، كما يبحث دجلة عن اقتناص الثلاث نقاط للهروب من قاع الجدول.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.

وحذر باتريس كارتيرون لاعبى فريقه من صعوبة المباراة خاصة وإن الفريق الدجلاوى سيقاتل من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من صراع الهبوط، كما منح المدير الفني بعض التعليمات للأطراف من أجل تسهيل اختراق دفاعات دجلة.

وكان كارتيرون تحدث مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء السبت بالدوري، وطالبهم باغلاق صفحة المباراة نهائيًا والتركيز في المباريات المقبلة بالدورى وهي أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسيراميكا.