شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه للسويس اليوم لمواجهة الطلائع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء غداً الثلاثاء، باستاد الجيش في السويس ضمن منافسات الجولة 31 لبطولة الدوري المصري.

ويتدرب الفريق اليوم على ملعب التتش ثم يتوجه إلى مدينة السويس للمبيت بها من أجل خوض مباراة الغد القوية التى تُعد إحدى المحطات الصعبة في رحلة الأهلي للحفاظ على لقب الدوري الممتاز وإن كان الأمر بات يعتمد على نتائج الزمالك أولاً ثم نتائج الأهلي حتى يفوز الأحمر باللقب في ظل تفوق الأبيض بنقطتين.

من ناحية أخرى ، يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن كرة القدم بها كل شيء وهناك 360 دقيقة من عمر المسابقة ومن الوارد أن يحدث فيها كل شيء وعلينا السير في طريقنا وتركيزنا فيما يخصنا فقط وكل الفرق محترمة وتدافع عن اسمها وتاريخها.

قال في تصريحات لقناة الأهلي عن هناك 4 مباريات بها الكثير من المفاجآت وهناك فترات فقدنا فيها نقاط لم نكن نستحق فقدان النقاط بها ووضع طبيعي أن نسير في طريقنا ومن الممكن المباريات المتلاحقة تكون بها مفاجآت.

أكمل: "أخدنا الكثافة الأعلى في ضغط المباريات والمواجهات المتلاحقة، وفقدنا 10 نقاط من سموحة والزمالك والمحلة والجونة ولعبنا في عدد أيام قليلة للغاية ونكمل على هذا النهج ولا اعطي مبرر بل الوم نفسي وكرة القدم بها 4 مباريات قد تحمل الكثير من المفاجآت".

شدد: "لدينا مباراة مع طلائع الجيش والمصري والجونة ونختم بمواجهة أسوان، وعن سؤال عن إمكانية نقل مباراة الجونة إلى الإسكندرية رد: "ده مش بيتعمل لينا اننا نلعب مباراتين في اسكندرية، ولو حد قال يبص في ورقتك أقوله اديني ورقتي الأول وانا ابص فيها ده انت موزع ورقتي في كل حتة".