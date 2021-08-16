شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق لمواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه محمد حسن لاعب خط الوسط فى مباراة انبى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب اللاعب عن مواجهة الزمالك التى خسرها الدراويش بهدفين دون رد بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الأهلى.

واستعد الإسماعيلى لمواجهة انبى بدون راحة عقب الخسارة من الزمالك بالامس نظراً لضيق الوقت وخاض اللاعبين الاساسين فى مباراة الزمالك تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد الذى يعانى منه الفريق بعد خوض ثلاثة مباريات قوية فى عشرة أيام أمام بيراميدز ثم الاهلى ثم الزمالك بينما خاض البدلاء والمستبعدين مراناُ قوياً .

ومن جانبه أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للاسماعيلى، أن الفريق لعب مباراة جيدة أمام الزمالك ولكن دوافع الزمالك كانت أكبر في الفوز وصحوة الدراويش جاءت متأخرة.

وقال علاء وحيد في تصريحات تليفزيونية،"لا أريد تبرير هزيمة الاسماعيلى، لكن الفريق يتعرض لضغط مباريات كبير جدا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف المتحدث الرسمي للاسماعيلى، "الحديث عن تفويت الإسماعيلي لأي فريق كلام عيال صغيرة، وكلمة التفويت "ممسوحة" من قاموس الاسماعيلي، ولا علاقة لنا بصراع القطبين".

وتابع: "ظهرنا بشكل جيد أمام الزمالك، لكن الصحوة الهجومية أتت متأخرة، ودوافع لاعبي الزمالك الكبيرة حسمت المباراة، والحديث عن التفويت قبل مواجهة الزمالك أثر "نفسيا" علي لاعبي الاسماعيلي خلال المباراة".

وحقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما على نظيره الإسماعيلى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة 30 من الدورى، أحرز هدفى الزمالك إمام عاشور فى الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 فى صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة الـ 34 فى المركز الـ 13 بالدورى.