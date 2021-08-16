تعرف على موعد مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة في اليوم الثالث من الجولة الثانية بـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

يستضيف فريق التعاون حامل اللقب نادي الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراة يترقبها الجميع، ضمن الجولة الثانية في الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

والبداية مع صاحب الأرض.. فرط التعاون في فوزٍ سهل بمستهل مشواره في الدوري السعودي، حينما تعادل أمام الصاعد حديثًا الحزم بملعب الأخير، بعدما كان متقدمًا في النتيجة بفارق هدفين (3-1)، حتى الدقيقة (68).

وسيسعى الفريق الذي يُدربه الصربي نيستور إل مايسترو إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، سواء بالفوز كما فعل في آخر مباراة جمعت الفريقين بتحضيرات الموسم الحالي، أو التعادل، وتفادي الخسارة التي قد تدخل الشك في نفوس لاعبيه.

على الجهة المقابلة، احتاج حامل اللقب “الهلال” إلى أكثر من 90 دقيقة من أجل زيارة شباك الفريق الصاعد حديثًا الطائي في الجولة الافتتاحية وتحقيق الفوز، عندما دخل “صالح الشهري” بديلًا للوافد الجديد موسى ماريجا، ونجح في خطف الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة (90+1).

ويتطلع رجال المدرب الفرنسي ليوناردو جارديم إلى تحقيق فوز مُريح على التعاون، من أجل طمأنة الجماهير على قدراتهم في تحقيق اللقب الثالث تواليًا لأول مرة في دوري المحترفين السعودي، بعد الظهور الباهت أمام الطائي.

وتنتظر جماهير نادي الهلال المشاركة الأولى للوافد الجديد “ماثيو بيريرا” بفارغ الصبر، الذي جاء إليهم من وست بروميتش ألبيون في صفقة قياسية هي الأغلي في تاريخ الدوري السعودي.

وتفوق الهلال على التعاون في الدوري السعودي الموسم الماضي 2020/2021، حيث انتصر في مباراة الدور الأول بثنائية نظيفة، قبل أن يكرر نفس الأمر في الدور الثاني ولكن بهدفٍ مقابل لا شيء.

وبشكلٍ عام، تقابل الهلال والتعاون في 22 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، كانت الغلبة فيها للزعيم، حيث فاز في 16 لقاء، مقابل انتصارين فقط لصالح سكري القصيم، فيما سيطر التعادل على 4 مناسبات.

متى موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي، يوم الجمعة 20 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال والتعاون على قناة Ssc HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.