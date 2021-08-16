اجتماع حاسم بين مبابي والخليفي حول مستقبل اللاعب في باريس سان جيرمان

ذكر الصحفي الإسباني الشهير “جوسيب بيدريرول” عبر برنامج “التشرينغويتو” مساء الأحد أن اجتماعًا حاسماً بين الدولي الفرنسي كيليان مبابي و القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، سيجري اليوم الإثنين للحديث حول مستقبل اللاعب في ملعب حديقة الأمراء.

ووأضح بيدريرول المقرب من رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”، أن كيليان مبابي سيطلب من ناصر الخليفي السماح له بمغادرة النادي الباريسي خلال الميركاتو الصيفي 2021، والانتقال إلى ريال مدريد لقيادة مشروع النادي الجديد.

و من المنتظر أن يخبر مبابي رئيس باريس سان جيرمان خلال هذا الاجتماع بنيته عدم إكمال عقده مع النادي، والذي يمتد إلى غاية 30 يونيو 2022، ما يجعل إمكانية خسارته مجاناً الصيف المقبل واردة الحدوث في حال لم يقبل رجل الأعمال القطري التفاوض مع ريال مدريد.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن النادي الملكي جاهز تماماً للقيام بالصفقة التي ينتظرها عشاق ريال مدريد منذ فترة طويلة، وأن النادي مستعد لتقديم مبلغ 120-150 مليون يورو من أجل البالغ من العمر 22 عاماً.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقد مع بطل كأس العالم 2018 خلال الميركاتو الصيفي 2017 مقابل 180 مليون يورو، قادماً من نادي الإمارة الفرنسية موناكو، متفوقاً على ريال مدريد تحديداً.