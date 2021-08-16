تعرف على موعد مباراة الاهلي والحزم والقنوات الناقلة في اليوم الثاني من الجولة الثانية بـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

يحل نادي اهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على الصاعد حديثًا فريق الحزم في ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

والبداية مع الضيف، خرج الاهلي بأقل الخسائر في الجولة الافتتاحية أمام الفيصلي، بعدما انتزع تعادلًا ثمينًا في ظل الأزمة التي يمر بها الفريق بسبب شهادة الكفاءة المالية، والتي حرمته من خدمات صفقاته الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي 2021.

وأبرم الاهلي 5 صفقات من العيار الثقيل، حيث ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، والظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، ولاعب الوسط الكرواتي فيليب براداريتش، والجناح السنغالي الحسن نداو، بالإضافة إلى النجم البرازيلي خوسيه باولينيو.

وتسعى إدارة اهلي جدة بقيادة ماجد النفيعي سداد قرابة 125 مليون ريال سعودي قبل مواجهة الحزم، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي دخول الخماسي الأجنبي إلى تشكيلة المدرب بيسنيك هاسي الذي سيسعى إلى حصد أول 3 نقاط له مع الفريق.

في المقابل، أظهر نادي الحزم شخصيته القوية خلال الجولة الافتتاحية عندما استقبل فريق التعاون، حيث كان متأخرًا في النتيجة بفارق هدفين (3-1)، حتى الدقيقة (68)، قبل أن ينجح في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

وسيسعى نادي الحزم بقيادة مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو تحقيق الانتصار التاريخي الثاني على الاهلي في دوري المحترفين الذي انطلق لأول مرة في موسم 2008، والأول له في موسم 2021/2022.

وتواجه الاهلي والحزم في 10 مناسبات سابقة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز الراقي في 7 مواجهات، مقابل انتصار وحيد للحزم، بينما سيطر التعادل على مباراتين.

متى موعد مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي، يوم الخميس 19 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:10 بتوقيت السعودية، 18:10 بتوقيت مصر، 16:10 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي والحزم على قناة Ssc HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.