وفاة أسطورة بايرن ميونيخ وكرة القدم الألمانية غيرد مولر عن 75 عاماً

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BBC غيرد مولر سجل هدف الفوز لألمانيا الغربية في نهائي كأس العالم 1974

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية ونادي بايرن ميونيخ غيرد مولر، يوم الأحد عن عمر 75 عاما.

ويعد مولر أحد أفضل المهاجمين في التاريخ، حيث سجل 68 هدفا في 62 مباراة مع منتخب ألمانيا الغربية، كان أبرزها هدف الفوز في نهائي كأس العالم 1974 ضد هولندا.

كما سجل 547 هدفا في 594 مباراة رسمية خلال 15 عاما قضاها مع العملاق الألماني بايرن ميونيخ.

ونعى هربرت هاينر، رئيس البايرن الأسطورة مولر، وقال "اليوم هو يوم حزين أسود لنادي بايرن ميونيخ وكل جماهيره".

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وأضاف: "غيرد مولر كان أعظم مهاجم على الإطلاق، وشخص رائع وشخصية مؤثرة في كرة القدم العالمية. نحن نشارك مشاعر الحزن العميق مع زوجته وعائلته".

"بدون مولر، ما كان لبايرن ميونيخ أن يكون النادي الذي نحبه جميعا اليوم. اسمه وذكراه ستعيشان إلى الأبد".

"أحد أعظم الأساطير في التاريخ"

Getty Images مولر حمل كأس العالم وفاز بالحذاء الذهبي بعد تسجيل 10 أهداف في كأس العالم 1970

مولر، هو أفضل لاعب كرة قدم مرتين في ألمانيا، فاز بالحذاء الذهبي لتسجيله 10 أهداف في كأس العالم 1970 وفاز أيضا بالكرة الذهبية في ذلك العام.

وساعد ألمانيا الغربية على الفوز ببطولة أوروبا بعد ذلك بعامين، حيث سجل هدفين في الفوز على الاتحاد السوفيتي في النهائي بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال حارس المرمى السابق والرئيس التنفيذي الحالي للبايرن أوليفر كان، إن "نبأ وفاة غيرد مولر يحزننا بشدة".

وأضاف كان: "إنه أحد أعظم الأساطير في تاريخ بايرن ميونيخ، وإنجازاته لا مثيل لها حتى يومنا هذا وستظل إلى الأبد جزءا من التاريخ العظيم للبايرن وكل كرة القدم الألمانية".

وتابع الرئيس التنفيذي للنادي :"كلاعب وشخص، يمثل مولر نادي بايرن ميونيخ وتطوره ليصبح أحد أكبر الأندية في العالم. وسيظل في قلوبنا إلى الأبد".

صاحب الرقم القياسي لعقود

وخلال 15 عاما قضاها في بايرن ميونيخ، كان مولر هداف الدوري الألماني سبع مرات. كما أنه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في سنة تقويمية واحدة بعد أن سجل 85 عام 1972، وظل رقمه صامدا حتى حطمه ليونيل ميسي في عام 2012.

كما سجل 40 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني البوندسليغا، موسم 1971-1972، وصمد هذا الرقم أيضا لمدة 49 عاما حتى كسره وبرت ليفاندوفسكي في مايو/آيار الماضي.

وفي المجموع، ساعد مولر بايرن على الفوز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني وكأس الاتحاد الألماني وثلاثة كؤوس أوروبية وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس الانتركونتيننتال.

في عام 2015، أعلن النادي إصابة مولر بمرض الزهايمر.

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بتسجيله 365 هدفا في 427 مباراة في الدوري الألماني، يعد مولر الهداف القياسي في تاريخ الدوري الألماني.

سجل 40 هدفا في موسم 1971-1972، وهو رقم قياسي في الدوري الألماني كسره في الموسم الماضي روبرت ليفاندوفسكي (41).

في موسم 1969-70، سجل في 16 مباراة متتالية في الدوري الألماني، وهي علامة لا تزال مستمرة.

كان هداف الدوري في سبعة مواسم، وهو رقم قياسي أيضا.

منحه الجمهور لقب "قاذفة الأمة"، وهو أيضا أفضل هداف في تاريخ كأس ألمانيا، فقد سجل أكثر من (78 هدفا) وخاض فقط 62 مباراة.