شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس واعد.. و"ماكنش رايح الأولمبياد يتفسح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى السابق، عن نفسه ضد تصريحات حلمى طولان المدير الفنى لنادى إنبى، بشأن زيادة وزن محمود جاد حارس الفريق البترولى، قائلا: "علاقة جاد بالمنتخب الأولمبى انتهت يوم31 يوليو الماضى، واللاعب موجود فى إنبى منذ اسبوعين فهل تفاجئ الكابتن حلمى بزيادة وزن الحارس؟!".

وكان حلمى طولان قد صرح أمس بأن محمود جاد حارس إنبى عاد من أولمبياد طوكيو وزنه زائد 6 كيلو فى شهر واحد، وقال: "كيف يتم السماح للاعب بزيادة وزنه إلى هذا الحد!، المسئول عن ذلك المنتخب الأولمبي".

وأوضح مدرب حراس المنتخب الأولمبى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامى سيف زاهر: "يتردد أن الحارس زاد وزنه فى طوكيو معنا غير صحيح، وليس للجهاز الفنى أى علاقة بذلك، فهل قمنا بضم محمد الشناوى ومحمد صبحى لكى يتدربون ومحمود جاد قمنا بضمه لكى لا يتدرب!".

وواصل عبد الكريم: "هل الجهاز الطبى كان يضع برنامج تغذية للاعبين جميعهم ويضع برنامج آخر لـ محمود جاد!، واللاعب فقط هو من عنده الإجابة بشأن زيادة وزنه، فلا يجب أن يبحث المدرب الذى لا يستطيع السيطرة على لاعبيه عن شماعة ليعلق عليها ما لم يستطع فعله، والمنتخب لن يكون (شماعة)".

وختم مدرب حراس المنتخب الأولمبي: "محمود جاد حارس مميز وواعد وسيكون مستقبل للكرة المصرية، وبدلا من أن نصدر له طاقة سلبية لابد أن مده بطاقة إيجابية".