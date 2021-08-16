شكرا لقرائتكم خبر عن دويدار: جيل 2015 هو من أعاد البطولات للزمالك.. ولأول مرة الأهلي يقدم هدية للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق أن الفريق الأبيض الأقرب لحصد الدوري لأن هذا الجيل لاعبون رجال وتحدوا الظروف الصعبة من تغيير كجالس إدارات وعدم صرف مستحقاتهم المالية بشكل منتظم.

قال دويدار خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "لأول مرة الأهلي يقدم هدية للزمالك، لأنه كان في السابق الزمالك هو من يقدم الهديا للأهلي وليس العكس، والفريق به سلبيات كثيرة ولكن فريق الكرة يقف على قدميه"

أكمل دويدار: "الروح الجماعية وحب اللاعبين لبعضها هي من تحقق البطولات وهذه الروح الجماعية ستكون السر في تتويج الزمالك بالدوري، وجيل 2015 هو من أعاد البطولات للزمالك وجعل الجميع يخشى الزمالك، والفريق الأبيض دائما ما كان يخسر المباريات السهلة".

شدد على أن أشرف بن شرقي أفضل لاعب محترف في مصر وهو مختلف عن باقي اللاعبين المتواجدين في مصر ، مؤكدا أن الدوري المصري مسابقة ضعيفة ولكنه اشتعل في الفترة الأخيرة خاصة بعد تفريط الأهلي في بعض النقاط وآخرها التعادل مع الإسماعيلي، ومن العادي أن يخسر الدراويش من الزمالك والكلام عن وجود تفويت غير موجود أساسا.