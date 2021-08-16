شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة مع نجوم طلائع الجيش قبل موقعة الثلاثاء في الدورى.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى، في وصلة هزار مع لاعبى طلائع الجيش، خلال حضوره زفاف أحمد علاء، وذلك قبل مباراة الأهلى والجيش يوم الثلاثاء في الدورى.

وتحدث أفشة مع إسلام جمال وعمرو جمال حديثا مطولا ليدخل في الحوار محمد بسام، قبل أن يشاور ناصر منسى لأفشة بعلامة الذبح في إشارة للمباراة المرتقبة بينهما في بطولة الدورى.

وحرص محمد مجدى أفشة على الرقص مع العريس أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش وشقيقه محمود نجم الزمالك، في الحفل المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر.

ويعد محمد مجدى أفشة وأكرم توفيق وصلاح محسن لاعبى النادى الأهلى وناصر منسى وعبد الحميد بسيونى وعمرو جمال وعمرو مرعى ومحمد بسام نجوم طلائع الجيش، على حضور زفاف أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش، المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

وداعب أمح الدولى أحد أكبر مشجعى النادى الأهلى، أكرم توفيق بأنه سيجلب لقب الدورى للفريق، ورد أكرم توفيق على أمح الدولى بقوله: إن شاء الله، في الوقت الذى يحتاج الأهلى لتعثر الزمالك خلال الـ4 مباريات المقبلة لإحراز اللقب بعد الفوز في كل مبارياته.