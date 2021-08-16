شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمح الدولى لـ "أكرم توفيق": هتجيب الدورى للأهلى.. واللاعب: إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمح الدولى أحد أكبر مشجعى النادى الأهلى، لأكرم توفيق لاعب النادى الأهلى أنه سيجلب لقب الدورى للفريق، وذلك خلال حضورهما زفاف أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش، المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

ورد أكرم توفيق على أمح الدولى بقوله، "إن شاء الله"، هذا في الوقت الذى يحتاج فيه الأهلى لتعثر الزمالك خلال الـ4 مباريات المقبلة لإحراز اللقب بعد الفوز في كل مبارياته.

ورقص أحمد علاء مع عروسته وأسرتهما على أنغام الزفة البلدى في حفل زفافه المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية"، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات.