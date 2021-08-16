شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء يعانق زوجته فى بداية حفل زفافه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش، بمعانقة عروسته فى بداية حفل زفافه المقام حاليًا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضًا نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غدًا الإثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية"، وذلك نظرًا لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الأهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الأحمر بشكل طبيعى.