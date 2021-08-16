شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يرفض مناقشة ملف صفقات سيراميكا بسبب ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا مناقشة ملف الصفقات الجديدة للفريق لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل، بسبب ضغط المباريات التي يعاني منها معظم فرق الدورى.

وأبلغ هيثم شعبان إدارة سيراميكا بتأجيل مناقشة ملف الصفقات الجديدة حتى الانتهاء من الموسم الحالي وتحديد موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن سيراميكا بعد انقضاء الموسم.

وأكد المدير الفنى لسيراميكا، أن الهدف من عودته إلى النادى من جديد، كان الوصول إلى النقطة 37 وضمان البقاء بالدورى العام، مشيراً إلى أنه تلقى عروضاً لتدريب بعض الأندية في الدورى.

وعن مباراة المحلة قال شعبان: "المحلة فريق محترم وفاز على قطبى الكرة المصرية، والحمد لله على النقطة، وأعزى خالد عيد في وفاة شقيقه، كل مدرب وله أسلوبه وضياء السيد مدرب كبير وقدم مجهود كبير مع النادى وصادفه سوء توفيق، وهذا لا يقلل من اسمه وقدراته.

وأضاف، حاولت بعد عودتى أن أعيد ذاكرة اللاعبين لأسلوبنا الذى بدأنا به الموسم، الدوافع تغيرت عند أحمد ياسر ريان في الفترة الأخيرة، بسبب أمر احترافه، واللاعب يجب أن يكون في أفضل حالاته حتى يقدم الأداء المطلوب، وهذا ظهر أمام الأهلى والمقاصة، ولذلك تدخلت ووافقت على رحيله قبل نهاية الموسم لأن دوافعه تغيرت وأتمنى له التوفيق هو أحد المهاجمين المميزين في الدورى وكان له رصيد أهداف كبير.

واصل: المباريات الأربعة المتبقية في الدورى سنقاتل خلالها على كل نقطة ويهمنا أن نصل لأبعد نقطة في سنة أولى دورى ممتاز، ونتمنى أن ننهى الموسم بشكل جيد لنبدأ الموسم الجديد بشكل يليق بحجم المنظومة.