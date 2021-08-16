شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يذاكر بيراميدز بالفيديو من بوابة المصرى قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رضا شحاتة المدير الفنى لفريق بيراميدز محاضرة للاعبيه بالفيديو لدراسة فريق بيراميدز قبل المباراة التى تجمع الفريقين اليوم الاثنين فى الدورى المصرى ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

وحرض شحاتة على تجهيز تسجيل لمباراة المصرى وبيراميدز الأخيرة والتى فاز بها الفريق البورسعيدى لدراسة نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة اليوم، خاصة أن الفريق يريد انهاء المسابقة بشكل يليق به وعدم التهاون فى المباريات الأربعة المتبقية.

ويحتل الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وفاز المصرى على بيراميدز بهدف سجله إسلام عطية فى الدقيقة 39 من عمر المباراة التى أقيمت بين الفريقين الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وتعد هذه الخسارة الأولى لبيراميدز تحت قيادة اليونانى تاكيس جونياس منذ توليه القيادة الفنية للفريق السماوى.

وفى أخر مباراة للفريق الساحلى، حقق المقاولون العرب فوزا غاليا على الجونة بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جرت بينهما بالاسبوع الـ30 من عمر الدورى العام باستاد الجبل الأخضر.