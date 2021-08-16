شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 / 8 / 2021 فى الدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 16 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة مباريات تجمع أسوان مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت ومباراة الجونة مع بيراميدز على ستاد خالد بشارة بالغردقة ومباراة المصرى البورسعيدى مع سموحة على ستاد الإسكندرية في إفتتاح الجولة 31 للمسابقة.

موعد مباراة أسوان مع المقاولون العرب

تقام مباراة أسوان مع المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 52 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

موعد مباراة الجونة مع بيراميدز

تقام مباراة الجونة مع بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى مع سموحة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى مع سموحة في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الاسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سموحة على الطلائع بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.