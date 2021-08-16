شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عطية يقترب من التشكيل الأساسي للمصري أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول المصري البورسعيدي على إسلام عطية قبل مواجهة سموحة المقرر لها اليوم الاثنين في الجولة 31 من منافسات الدورى العام هذا الموسم، والذى يحتل فيه المصري المركز الثالث وضمن التأهل للكونفدرالية.

ويدرس على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي الدفع باللاعب الصاعد بعد التألق في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، والتي نجح فيها من تسجيل هدف الفوز بعد نزوله بـ 38 ثانية فقط.

وخاض فريق المصري البورسعيدي تحت القيادة الفنية للمدير الفني على ماهر، المران الأساسي، مساء أمس السبت، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والثلاثيين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الاثنين على إستاد الإسكندرية.

وحرص المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري على حضور مران الفريق الأول الذي أقيم مساء اليوم، وذلك للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المقبلة للفريق أمام سموحة والمقرر اقامتها بعد غدٍ الاثنين.

ونقل عضو مجلس المصري للجميع تحيات سمير حلبية رئيس النادي مشيدًا بالأداء الطيب للاعبين والقيادة المتميزة للجهاز الفني، وتحقيق الفوز خلال المباراتين السابقتين ليتأهل الفريق كممثل فوق العادة لمصر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الخامسة خلال المواسم الست الأخيرة.