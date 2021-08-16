شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: الأمل ما زال قائما فى بقاء الإنتاج ومفيش حاجة اسمها "تفويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد كشرى المدير الفنى لنادى الإنتاج الحربي، عن سعادته البالغة بفوز الفريق على مصر للمقاصة مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدورى العام والتى انتهت بفوز العجلات الحربية بهدفين مقابل هدف.

وقال أحمد كشرى فى تصريحات تليفزيونية،"الإنتاج الحربى لم يفقد حظوظه فى البقاء بالدورى الممتاز، والأمل ما زال قائماً، نظراً لأن الفرص متساوية بين جميع الأندية التى تصارع من أجل البقاء، بدايةً من فريق المقاولون العرب صاحب المركز الرابع عشر، فهناك تقارب فى فارق النقاط، خاصةً أن تلك الأندية ستواجه بعضها البعض فى الجولات المقبلة".

وأضاف كشرى،"أتمنى بقاء الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز، وراضِ عن أداء اللاعبين فى المباريات الأخيرة، كما أن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، مزيج بين الشباب والخبرات".

وتابع مدرب الإنتاج: "أن مبدأ التهاون فى كرة القدم لا وجود له كما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا، ومفيش حاجة اسمها "تفويت" فهل يوجد مدير فنى سيُفضل مصلحة أى نادٍ على حساب مصلحته الشخصية؟ بالطبع لا، لذلك تعجبت من اتهام إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى بهذا الأمر، فهو مدير فنى متميز وأحدث طفرة كبيرة مع الدراويش منذ قدومه إلى تدريب الفريق.