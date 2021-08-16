شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: مباريات الدورى المقبلة لا تحتاج للتسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على أن الدوري لا يزال في الملعب ولم يحسم رغم تفوق الزمالك بالأرقام، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات واردة.

وأضاف رمزى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، "الخبرات والهدوء يحددان بطل الدوري، وأتمنى بقاء الدوري في الجزيرة، والأهلي يحتاج للهدوء والتركيز واستغلال الفرص المتاحة".

وواصل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق "المباريات المقبلة لا تحتاج للتسرع من لاعبي الأهلي، والفريق عانى دفاعيا في الأسابيع الأخيرة وفي الموسم بشكل عام، ويجب على موسيماني استغلال القدرات الهجومية".

وأتم: "هناك ضغوط كبيرة على لاعبي الأهلي، والفريق الأحمر يملك بدائل لمحمد شريف ولكن ليس في مستواه نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها محمد شريف".

ويواصل الزمالك تربعه على صدارة الجدول برصيد 70 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين بينما حل فريق الأهلى فى الوصافة برصيد 68 نقطة بعد الفوز على إنبى بهدفين نظيفين.