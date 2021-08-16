شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: الاسماعيلى وجلال أكبر من الحديث عن "التفويت".. وطلبنا تجديد عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حمد إبراهيم مدرب عام الإسماعيلي، على ما يثار عن تفويت فريقه لمباراته ضد الزمالك والتي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وأكد، "كسبنا الزمالك مرتين عندما كنا ندرب المقاصة، ولاعبو الاسماعيلي كانوا مجهدين أمام الزمالك والأخير كان لديه دوافع الفوز من أجل حصد الدوري".

قال خلال تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت، "زهقنا من الحديث عن نغمة العلاقة الطيبة بين الزمالك والاسماعيلي وأنها تؤثر على نتائج المباريات بينهما، ومستحيل أن يحدث تفويت من الاسماعيلي أو من ايهاب جلال".

وتابع، "هل لو أحرز محمد شريف احدى هجمات الأهلي في مباراة الأهلي والاسماعيلي أو سجل من فرصتي طاهر طاهر أو فرصة صلاح محسن هل كان سيقال أن الاسماعيلي فوت المباراة للأهلي؟".

أشار إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي متواجد في النادي ونحن نشعر كجهاز فني بالارتياح في النادي لأنه بيتنا، ولكن لدينا بعض الأمور تحتاج للحل وننتظر اتضاح الرؤية بشأن الصفقات وحل أزمة نادي النجوم، لاسيما أن النادي مهدد بوقف قيده في الانتقالات المقبلة.

وأردف أن هناك 4 لاعبين رحلوا وهم فخر الدين بن يوسف ومحمد هاشم وآري بابل ونادر رمضان، مشددا على أن إيهاب جلال لم يحدد أية طلبات تخصه ولكن ما طلبه هو تجديد عقود اللاعبين الحاليين وحل أزمة نادي النجوم.

أضاف أن عقد نادي الإسماعيلي ينفطر والإدارة لا تحرك ساكنا، ومطالبنا من الادارة بسيطة وكل ما نحتاجه تجديد تعاقد اللاعبين الحاليين والتعاقد مع 4 صفقات جديدة، مشيرا إلى أن إيهاب جلال لديه عرضين وليس عرض واحد ولكنه لن يتاجر بنادي الإسماعيلي.