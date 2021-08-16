شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجليل: المقاصة يمر بظروف صعبة.. ونسعى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عبد الجليل المدير الفنى لنادى مصر للمقاصة، استياءه بعد هزيمة الفريق الفيومى أمام الإنتاج الحربى مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدورى العام .

وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات تليفزيونية: "المقاصة يعانى من ظروف صعبة هذا الموسم، ما بين أزمات بعض اللاعبين الأجانب مثل الملغاشى باولين فوافي، والأوغندى خالد أوتشو، وبعض الإصابات التى عانى منها الفريق، كما أننا نخوض المباريات المتبقية بدون دوافع حقيقية، خاصةً بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء الرباعى المشارك فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وهو ما جعل المباريات المتبقية لبعض الأندية بمثابة مباريات ودية" .

وأضاف عبد الجليل: "نسعى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات المتبقية، ما بين البدلاء والشباب، وذلك للوقوف على ملف الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجارى".

ونجح فريق الإنتاج الحربى في تحقيق فوز هام على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف لينعش آماله قليلاً في البقاء بالدورى بالمباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد العجلات الحربية إلى 23 نقطة وما زالوا في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 37 نقطة في المركز الحادى عشر.