شكرا لقرائتكم خبر عن كشري: الفرق المتصارعة على الهبوط ستكون عنيدة أمام الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن الفوز على المقاصة بمثابة ثلاث نقاط غالية والمباراة كانت صعبة مع فريق محترم وقوي وكان يغيب عنا التوفيق في المباريات الماضية، ولكن الثلاث نقاط أمام المقاصة يقربوننا ويزيدون أحلامنا في البقاء في الدوري الممتاز.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت، "المباريات المتبقية من الدوري ستكون شرسة خاصة من الأندية التي تنافس على الهبوط لأنه ليس لديه ما يبكي عليه والمباراة ستكون صعبة على الفريقين، ومباراة الزمالك ودجلة ستكون صعبة على الفريقين وكذلك مباراة الأهلي وأسوان لأنها في العد التنازلي لانتهاء المسابقة، والفرق التي تصارع على الهبوط ستكون عنيدة أمام الأهلي والزمالك".

وأوضح كشري، "كنا بعيدين عن باقي الفرق بـ12 نقطة واليوم أصبح الفارق بيني وبين دجلة نقطتين وبين وبين أسوان 4 نقاط فقط، وهناك نقاط سرقت منا بأخطاء فردية، ولكن الأمل ارتفع بعد الفوز على المقاصة، مؤكدا: أن الموقف الذي نعيشه جعل مباراة المقاصة "مُكهربة"، ولدينا مباراة أمام غزل المحلة وستكون مباراة صعبة، وإن كان فريق المحلة لن تفرق معه النتيجة بعدما ضمن البقاء في الدوري، ولكن عندما أواجه فرق لا يهمها نقاط المباراة تكون المباراة أسهل نفسيا بعكس الفرق التي تعاني من نفس الموقف الذي أعيشه وتكون مضغوطة وتحت شد عصبي كبير.

وعن مباراة فريقه ضد الزمالك سيركز فيه بعد الانتهاء من مباراة غزل المحلة، وأعرف أن الجميع تنتظر المباراة التي تحسم الدوري، ولن ننظر إليها إلا في الوقت المناسب.