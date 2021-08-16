شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: هدف الأهلى الأول صدمنى.. ونستعين بـ13 ناشئ في إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، عن أسباب هزيمة فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي حسمها الأهلى مساء السبت بهدفين دون مقابل، قائلا:"الفريق كان يعاني من عدة غيابات جعلتني أخوض المباراة بخمسة لاعبين من الناشئين، وأول مرة يواجهون الأهلي".

وتابع حلمى طولان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، "البلعوطي قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، ونستعين ب 13 لاعبا من قطاع الناشئين في الفريق الأول"، موضحا: "الهدف الأول للأهلي كان صدمة بالنسبة لي، كان هناك عدم تركيز بشكل كبير، والكرة لعبت بمنتهى السرعة، وكانت صدمة كبيرة جدًا لنا في البداية، كنت آمل على الأقل خوض النصف ساعة الأولى من المباراة دون أهداف لأن الوضع كان سيختلف.. ومهم جدًا بالنسبة لنا أن نلعب باقي المباريات بشكل جيد حتى نحسن مركزنا في الدوري المصري، ولكن هناك كارثة بكل المقاييس وهي تحديد الفرق التي ستشارك في الكونفدرالية قبل انتهاء المسابقة”.

وقال طولان، من المفترض أن يتم إبلاغ الأندية قبل المباريات، فمثلا أبلغوا سموحة، وهذا خطأ لأنه سيكون هناك نوع من التحفيز للفريق المنافس أو يكون اللاعبون في حالة من العصبية أكثر من اللازم، وبالتالي لن يؤدوا بشكل جيد، وهذه عملية غير احترافية بالمرة”.