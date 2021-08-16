شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيد 33 لاعبا فى قائمته الأفريقية بدون تسجيل المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو الزمالك، بقيد 33 لاعبا فى قائمة الفريق الأفريقية التى ستشارك في النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال إفريقيا ولم تشهد القائمة تسجيل أي لاعبا من المعارين إلى الفرق الأخرى حتى اللاعبين المنتهى إعارتهم مثل المغربي محمد أوناجم المنتهى إعارته إلى الوداد المغربي، لعدم التمكن من الحصول على بطاقته الدولية خاصة إنه لم يتم فتح باب القيد في الدوري المصري للموسم الجديد، لذا اكتفى النادى الأبيض بقيد 33 لاعبا فى الوقت الحالى.

ويحق للزمالك قيد 7 لاعبين في شهر يناير المقبل إلى جانب إجراء 4 استبدالات عقب قيد 7 لاعبين، وبذلك سيقوم نادي الزمالك بقيد الصفقات الجديدة والمعارين العائدين في يناير ولم تشهد قائمة الزمالك الأفريقية، مفاجآت، وفقا لمصدر مطلع بقلعة ميت عقبة حيث تم قيد معظم اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق الحالية باستثناء الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي رحل عن قلعة ميت عقبة وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

فيما يستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز الذي يتصدره الفريق الأبيض حاليا برصيد 70 نقطة.