الزمالك: ملف تجديد بن شرقى مُعطل بسبب حساسية مرحلة الدورى

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة نادى الزمالك، رغبة الإدارة فى بقاء المغربي اشرف بن شرقي مهاجم الفريق والحفاظ علي تواجده بين جدران القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

وقال الأتربى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، "الملف معطل حاليا بسبب خوض الفريق مباريات هامة وحاسمة ببطولة الدوري العام المصري، وتسعي الادارة للحفاظ علي تركيز اللاعبين".

وتابع نائب رئيس لجنة الزمالك، "بن شرقي لاعب هام جدا ونسير في إجراءات تجديده، نحن نرغب في التمديد له مثلما فعلنا مع الونش والجزيري، وسنجدد له ولكن ننتهي أولا من الأربع مباريات القادمة".

وكانت كشفت تقارير صحفية أن وكيل أشرف بن شرقى لاعب خط وسط الزمالك عقد جلسة مع مسئولى اللجنة المؤقتة لمناقشة تجديد عقد اللاعب الذى ينتهى الموسم المقبل.

وقالت صحيفة " hesport " المغربية، إن إدارة الزمالك لم تنجح حتى الآن، فى حسم ملف الدولي المغربي أشرف بن شرقي بتمديد عقده، رغم أن المفاوضات انطلقت منذ أسابيع بين إدارة النادى ووكيل أعمال اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك لم تتوصل، حتى الآن، لقرار نهائي يقضي بتمديد عقد بن شرقي، بسبب خلاف حول قيمة التجديد وبعض نقاط البنود فى العقد الجديد.

وأضافت الصحيفة أن وكيل أشرف بن شرقى طلب الحصول على مليونى و400 ألف يورو فى الموسم الواحد لتمديد العقد، وهو المبلغ الذى اعترضت عليه اللجنة المؤقتة وطلبت التجديد للاعب مقابل مليون و800 ألف يورو، وهو نفس المبلغ الذي من المقرر أن يحصل عليه اللاعب في الموسم الأخير من عقده.