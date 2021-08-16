كشري: أريد التركيز في مباراة المحلة.. ولا نفكر في لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي، أن أمل الفريق في البقاء في بطولة الدوري زاد بعد الفوز على مصر المقاصة، مشيراً إلى أنه لا يفكر في مباراة الزمالك خلال الوقت الحالي.

وقال كشري في تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "نتيجة مباراة اليوم قربتنا من الأندية الأخرى، ونحاول ونبذل جهد كبير والأمل اليوم زاد بشكل كبير بعد الفوز على المقاصة".

وأضاف: "فريق المحلة شرس وسنقابل فريق يلعب كرة ولا يريد شيء، والفرق التي لا تريد شيء تلعب بهدوء، ولكن عندما تقابل فريق في نفس موقفك يكون اللقاء متكافئ".

واختتم كشري تصريحاته: "أريد التركيز في مباراة المحلة، وعندما نأتي لمباراة الزمالك سوف نرى ما سيحدث، ونمشي مباراة بمباراة، ولن نفكر في لقاء الزمالك إلا عندما يأتي وقته، واتحاد الكرة ضغطنا بشكل كبير عندما نلعب كل 3 أيام مباراة".