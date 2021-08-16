الإسماعيلي: فخر الدين بن يوسف أبلغنا بتوقيعه لنادٍ آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي، أن فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق أبلغ إدارة الفريق بتوقيعه لنادٍ آخر، مشيراً إلى أنه من المستحيل ترك مباراة لنادي الزمالك.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "اللاعبين مجهدين جداً، لعبنا فرق كبيرة مثل بيراميدز والأهلي والزمالك في 10 أيام، ونادي الزمالك كان لديه دوافع كبيرة للفوز بلقب الدوري وبذل مجهود كبير مثلما فعلنا، وفي النهاية خسرت مباراة عادية مثل أي مباراة تحصل في الدنيا".

وأضاف: "ناديا الزمالك والإسماعيلي أندية كبار، وفزنا من قبل على الزمالك عندما كان ينافس على الدوري، ومستحيل أن يحصل الكلام الذي يدور على السوشيال ميديا بشأن ترك المباراة من نادي بحجم الإسماعيلي والكابتن إيهاب جلال، ومن العيب أن يتقال هذا الكلام على نادي الإسماعيلي".

وتابع مدرب الإسماعيلي: "فخر الدين بن يوسف أخبرنا أنه مضى لنادي أخر، وأري بابل وقع في الاتحاد، ونريد أن نجدد للاعبين الموجودين في النادي، وإيهاب جلال لم يطلب أي شيء شخصي ويريد أن تُجدد عقود اللاعبين ورؤية الأزمة مع نادي النجوم وهل سيتم خصم نقاط أم يتم وقف القيد، ولم يتحدث مطلقاً عن تجديد عقده ولم يتحدث عن أرقام، ويريد رؤية عناصر الفريق والرؤية التي سيبني عليه عمله".

واختتم حمد إبراهيم: "الجماهير في الإسماعيلي تحملنا فوق طاقتنا، ولدينا مطالب من الإدارة ولا نأخذ منهم غير حاضر ونعم ولا شيء يحصل، وحديثي هذا لأنني خائف وحريص على النادي الإسماعيلي، واللاعبين لن تستنى وستترك النادي وسترحل، وعندما تعرض عليهم يكون لديهم عروض من أندية أخرى بمبالغ أكبر".