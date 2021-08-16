الأهلي يعلن.. 33 لاعبًا في القائمة الأفريقية استعدادًا لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، اختيار الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 33 لاعبًا في قائمة الفريق الأفريقية استعدادًا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة المكونة من 33 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: سعد الدين سمير - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - بدر بانون - محمد هاني - أحمد رمضان "بيكهام" - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد.

خط الوسط: كريم وليد "نيدفيد" - عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد محمود - حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - جونيور أجايي - حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - وليد سليمان - أحمد نبيل "كوكا" - أحمد سيد غريب.

خط الهجوم: محمد شريف - والتر بواليا - صلاح محسن - مروان محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا في آخر موسمين على حساب كل من كايزر تشيفز في النسخة الماضية (3-0) والزمالك في النسخة قبل الماضية بنتيجة (2-1).