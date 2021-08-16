تعرف على تأثير عودة طالبان لحكم أفغانستان على دوري كرة القدم

توقفت مظاهر الحياة الطبيعية في دولة أفغانستان خلال الساعات القليلة الماضية بعودة حركة طالبان للسيطرة بشكل كامل على مقاليد الحكم في البلاد مطلع هذا الأسبوع، لتتأجل معها انطلاقة الدوري الأفغاني لكرة القدم.

وانتظر عشاق كرة القدم في أفغانستان بدء منافسات الدوري الممتاز منتصف شهر سبتمبر المقبل كما جرت العادة، إلا أن عودة طالبان حالت دون تحقيق ذلك، مع وجود مخاوف من إلغاء النشاط الرياضي برمته لحين انتشار عناصر طالبان في جميع مؤسسات الدولة أو اندلاع حرب أخرى بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية.

ويُقام دوري أفغانستان لكرة القدم بشكل مُنتظم منذ عام 2012 ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر، وقد أقيم الموسم الماضي «2020» دون مشاكل تُذكر رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أجلت النشاط الرياضي في معظم دول قارة آسيا.

وشهد عام 2012، أي بعد انتهاء الحرب السابقة بين طالبان وأمريكا وموت أسامة بن لادن، وتقهقر اتباعه خارج جميع المدن الأفغانية، إنشاء 8 فرق جديدة بشكل متزامن تم تقسيمهم على مجموعتين.

وتم اختيار لاعبي الدوري الافغاني من برنامج المواهب التلفزيوني واسع الانتشار في البلاد Maidan e sabz أي «الملعب الأخضر»، والذي قدمه مختار لشكري نجم تلفزيون Tolo.

وضمت المجموعة الأولى من الدوري المحلي خلال نسخة 2020 أندية «طوفان هريرود ودي سبين غار بازان وموج هاي آمو وموج هاي أباسين»، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية «سيمورغ البورز شاهين أسمايي وقهرمانان ميوند وعوقابان هيندوكيش».

وتأهل الرباعي شاهين أسمايي ودي سبين غار بازان وطوفان هريرود وسيمورغ البورز إلى الدور نصف النهائي بعد احتلالهم للمراكز الأولى في دور المجموعات، ولعب نهائي الدوري يوم الجمعة 16 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز شاهين أساميي على سيمورغ اليورز بهدف دون رد.

أفغانستان في تصفيات كأس العالم 2022

ساعد انتظام الدوري الافغاني في السنوات الـ 10 الماضية منتخب أفغانستان الأول على تحقيق بعض النتائج الجيدة خلال العامين الماضيين حين شارك في المرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022.

ورغم سقوط الفريق الأحمر والأسود بستة أهداف دون رد أمام منتخب قطر في الافتتاح، إلا أنه تمكن من الفوز على بنغلادش في مباراة الجولة الثانية 1/صفر، وفي الإياب تعادل 1/1.

ويكفي القول أن منتخب له باع طويل في قارة آسيا مثل منتخب الهند أخفق في تحقيق الفوز على أفغانستان بالتعادل معه في الذهاب والإياب بنفس النتيجة 1/1 خلال هذه التصفيات.

كما واجه منتخب سلطنة عمان صعوبات حقيقية في الجولة قبل الأخيرة من أجل الفوز على أفغانستان، حيث ظل التعادل 1/1 سيد الموقف حتى الدقيقة 51 التي شهدت تسجيل عبد الله فواز لهدف النقاط الثلاث.

الحرب انتهت في أفغانستان

حاول المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان «محمد نعيم» خلال حديثه مع تلفزيون الجزيرة، تهدئة الشعب الأفغاني حين أكد على انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرًا إلى ضرورة استمرار مظاهر الحياة دون مشاكل.

وقال محمد نعيم لتلفزيون الجزيرة القطري «نود أن نُطمئن الجميع بأننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية، نحن مستعودن للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنُكفل لهم الحماية الضرورية».

وأضاف «لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة، نرفض الإضرار بالآخرين، لا نرغب في التدخل بشؤون الآخرين، ولن نرضى بالتدخل في شؤوننا».

ورغم ما قاله محمد نعيم، أعلنت السعودية مساء الأحد إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان بسبب الأوضاع الراهنة غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن وزارة الخارجية السعودية قولها «تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابول، وقد وصولوا جميعًا إلى أرض الوطن في تمام الصحة والعافية».