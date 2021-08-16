ما حقيقة اسلام هازارد في ريال مدريد؟

ترددت أخبار في الساعات الماضية حول اعتناق نجم وسط منتخب بلجيكا وريال مدريد «إدين هازارد» للاسلام على طريقة نجمي منتخب فرنسا فرانك ريبيري ونيكولاس أنيلكا.

واعتمدت بعض المواقع العربية والصفحات الخاصة بالأخبار الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستاجرام، على موسوعة ويكيبيديا للتحري من مصداقية الخبر، حيث تم تغيير خانة الديانة في صفحة اللاعب من الدين المسيحي إلى الإسلامي.

وادعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي أن خبر إسلام هازارد نُشر بالفعل في أحد الأخبار الخاصة بجناح ريال مدريد بموقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتبيّن أن BBC لم تنشر أي خبر يخص اعتناق إدين هازارد للديانة الإسلامية كما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي، وانها مُجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

والأغرب من ذلك، وبعد البحث عن معتقدات إدين هازارد الدينية، وإذا ما كان مسيحي أم يهودي، فقد اتضح أنه «مُلحد» وغير مؤمن بأي ديانة.

وقال الإعلامي الاسباني الشهير ميجيل بلنسيا «إن اعتناق هازارد للدين الإسلامي مُجرد شائعة وأنا متأكد من ذلك».

ديمبا با السبب؟

تسبب لاعب تشيلسي ونيوكاسل الأسبق «ديمبا با» في انتشار تكهنات حول إسلام عدد من لاعبي نادي تشيلسي السابقين بعدما تحدث في هذا الأمر خلال مقابلة مع صحيفة الجزيرة السعودية في عام 2015 بعد انتهاءه من أداء مراسم الحج.

وقال ديمبا با «أكثر من لاعب في تشيلسي سألني عن الدين الإسلامي، ودعوت الكثير من نجوم الكرة العالمية لاعتناق الاسلام، وأهديت لهم كتاب القرآن الكريم بعدة لغات لمساعدتهم على فهم الدين جيدًا قبل الدخول في الاسلام».

وخص ديمبا با بالذكر إدين هازارد الذي لعب رفقة تشيلسي في الفترة من 2012 إلى 2019 قبل أن يلتحق بصفوف ريال مدريد بحوالي 120 مليون يورو.

وأوضح «هازارد من ضمن هؤلاء اللاعبين الذين يبحثون عن الإسلام وقد سألني كثيرًا عن بعض الموضوعات التي يجدها في القرآن الكريم».

إلى ذلك، شارك إدين هازارد مع ريال مدريد أمام ديبورتيفو آلافيس في افتتاح مباريات الدوري الاسباني يوم أمس السبت، وانتهى اللقاء بفوز النادي الملكي برباعية لهدف.

وصنع إدين هازارد هدف ريال مدريد الأول والذي تكفل الجزائري كريم بنزيمة بتسجيله في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني (الدقيقة 48).

وشهدت نفس المباراة صناعة لوكا مودريتش للهدف الثاني الذي سجله ناتشو فيرنانديز، كما صنع دافيد ألابا الهدف الرابع والذي سجله فينسيوس جونيور في الدقيقة 92.